Порошенко доволен работой Верховной Рады и не собирается ее распускать

Президент подчеркнул, что не ведет никаких разговоров на тему роспуска парламента.

Президент Украины Петр Порошенко доволен темпами работы Верховной Рады, не собирается ее распускать и не ведет никаких разговоров на эту тему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Я уже отмечал, что я полностью доволен темпами, которые были продемонстрированы на прошлой сессии относительно сотрудничества президента, коалиции, парламента и правительства. Большое количество реформ было принято», - сказал он.

Читайте такжеПорошенко не собирается принимать участие в парламентских выборах«Я верю в то, что парламент способен продемонстрировать сейчас сдвиги и по закону о нацбезопасности, и по закону о национальном бюро финансовых расследований, и по закону об антикоррупционном суде, и относительно исполнения функций парламентом по кадровым назначениям, и относительно того объединения, которое коалиция способна продемонстрировать. В этих условиях и относительно утверждения и.о. министров для того, чтобы укрепить правительство, поддержки правительственных инициатив, принятия решения о программе реформирования энергетики и заканчивая антикоррупционными шагами. Если парламент все это принимает, какие могут быть разговоры по этому поводу. Я подчеркиваю, что никаких таких разговоров я не веду», - сказал Порошенко.

В то же время, по словам президента, «если парламент вместо того, чтобы этим заниматься, будет заниматься выборами, они к этому приведут».

«Могу подчеркнуть, что президент избран на 5 лет. Президент имеет конституционные полномочия распустить парламент, когда парламент или не работает 30 дней или не существует коалиции, - это право президента, а не обязанность. Безусловно, я буду делать все возможное для того, чтобы обеспечить эффективную координацию деятельности президента, правительства, парламентской коалиции и парламента. Когда будут другие условия, будем тогда обсуждать», - сказал Порошенко.