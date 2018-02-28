Видео с сажающей цветы девушкой подорвало сеть, собрав более 10 млн просмотров

14:45, 28 февраля 2018
Курьёзы
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Девушка просто сажает цветы / Скриншот

Читайте такжеОптическая иллюзия в зеркале подорвала сеть: фото девушки стало вируснымНа видео под названием Katie plants flowers обратила внимание интернет-платформа 9GAG.

В комментариях под роликом пользователи пишут, что это "лушее видео о рассаде", спрашивают, девушка "сажает цветы или собирает дыни". Кто-то говорит, что Кэти очень сексуальная, а некоторые называют ее "грязной".

Ранее посетительница галереи 14th Factory в американском Лос-Анджелесе разбила экспонаты стоимостью 200 тысяч долларов, делая селфи на их фоне.

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Теги: #вирусное видео#девушка и цветы#сажает цветы