Видео с сажающей цветы девушкой подорвало сеть, собрав более 10 млн просмотров

В комментариях под видео одни пользователи восхищаются девушкой, другим она не очень нравится.

Ролик с сажающей цветы девушкой набрал более 10 млн просмотров. Интересно, что в нем ничего особенного не происходит.

Читайте такжеОптическая иллюзия в зеркале подорвала сеть: фото девушки стало вируснымНа видео под названием Katie plants flowers обратила внимание интернет-платформа 9GAG.

В комментариях под роликом пользователи пишут, что это "лушее видео о рассаде", спрашивают, девушка "сажает цветы или собирает дыни". Кто-то говорит, что Кэти очень сексуальная, а некоторые называют ее "грязной".

Ранее посетительница галереи 14th Factory в американском Лос-Анджелесе разбила экспонаты стоимостью 200 тысяч долларов, делая селфи на их фоне.