Дипломаты РФ в 12 чемоданах пытались вывезти из Аргентины 400 килограммов кокаина (фото)
00:23, 23 февраля 2018
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Это первый подтвержденный факт участия дипломатов Российской Федерации в обороте такого объема наркотиков.
Груз наркотиков был упакованным в 12 чемоданов / фото clarin.com
В Аргентине в дипломатической почте посольства России было выявлено около 400 кг кокаина.
Об этом сообщает местное издание Clarin, передает ZN.ua.
Отмечается, что аргентинская полиция задержала пять сотрудников посольства по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Груз наркотиков был упакованным в 12 чемоданов и предназначался для перевозки в Россию.
По сути, это первый подтвержденный факт участия дипломатов Российской Федерации в обороте такого объема наркотических веществ.
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