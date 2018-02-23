Дипломаты РФ в 12 чемоданах пытались вывезти из Аргентины 400 килограммов кокаина (фото)

Это первый подтвержденный факт участия дипломатов Российской Федерации в обороте такого объема наркотиков.

В Аргентине в дипломатической почте посольства России было выявлено около 400 кг кокаина.

Об этом сообщает местное издание Clarin, передает ZN.ua.

Отмечается, что аргентинская полиция задержала пять сотрудников посольства по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Груз наркотиков был упакованным в 12 чемоданов и предназначался для перевозки в Россию.

По сути, это первый подтвержденный факт участия дипломатов Российской Федерации в обороте такого объема наркотических веществ.