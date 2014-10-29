"Народный фронт" предлагает принять 36 первоочередных законов (список)
Партия "Народный фронт" после создания коалиции предлагает принять 36 первоочередных законов.
Об этом говорится в приложении к проекту коалиционного соглашения о создании коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" в парламенте 8-го созыва, которым располагает УНИАН.
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1. Проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс (относительно реформы межбюджетных отношений).
2. Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законы (относительно налоговой реформы).
3. Проект закона о реформировании общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда.
4. Проект закона об основах государственной региональной политики.
5. Проект закона о перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации.
6. Проект закона о внесении изменений в закон "Об инвестиционной деятельности" (относительно инвестиционных проектов).
7. Проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно государственных капитальных вложений.
8. Проект закона о внесении изменений в ст. 17-2 закона "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" (относительно мощностей животноводческих ферм и комплексов).
9. Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения суверенитета и защиты территориальной целостности Украины.
10. Проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно упрощения предоставления административных услуг.
11. Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно реформирования органов внутренних дел).
12. О внесении изменений в закон "Об организации оборонного планирования" (относительно усовершенствования норм закона).
13. Проект закона об особом периоде в топливно-энергетическом комплексе.
14. Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения дисциплины газоснабжения в период ограничения и/или прекращения газоснабжения на территорию Украины.
15. Проект закона о добровольном объединении территориальных громад.
16. Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по децентрализации полномочий в сфере архитектурно-строительного контроля и совершенствования градостроительного законодательства.
17. Проект закона о побочных продуктах животного происхождения, которые не предназначены для потребления человеком.
18. Проект закона о кормах.
19. Проект закона о пробации.
20. Проект закона о внесении изменений в ст. 51 закона "О Кабинете министров Украины" (относительно усовершенствования порядка принятия актов Кабинета министров).
21. Проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс относительно места открытия наследства.
22. Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс (в связи с принятием закона "Об основах предотвращения и борьбы с экономическими правонарушениями").
23. Проект закона об основах предотвращения и борьбы с экономическими правонарушениями.
24. Проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс (в связи с принятием закона "Об основах предотвращения и борьбы с экономическими правонарушениями".
25. Проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи с принятием закона "Об основах предотвращения и борьбы с экономическими правонарушениями".
26. Проект закона о внесении изменений в Воздушный кодекс (относительно субъектов государственной авиации).
27. Проект закона о внесении изменения в ст. 9 закона "Об обороне Украины" (относительно военнопленных и интернированных в особый период).
28. Проект закона о внесении изменений в закон "О занятости населения" по оптимизации расходов бюджета на социальную защиту населения от безработицы.
29. Проект закона о внесении изменений в ст. 188-1 Уголовного кодекса (относительно недопущения хищения природного газа).
30. Проект закона о внесении изменения в ст. 25 закона "Об отпусках" (относительно отпусков работника по месту работы на территории проведения антитеррористической операции).
31. Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных положений социальной политики.
32. Проект закона о внесении изменения в ст. 5 закона "О судебном сборе" относительно государственных учреждений в сфере социальной защиты населения.
33. Проект закона о внесении изменений в ст. 255 Кодекса об административных правонарушениях (относительно безопасности на морском и речном транспорте).
34. Проект закона о жилищно-коммунальных услугах.
35. Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования расчетов за энергоносители, а также для погашения займов, полученных от международных финансовых организаций.
36. Проект закона о внесении изменений в закон "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" относительно раскрытия информации.