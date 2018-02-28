"Моя жизнь не сахар": самые яркие цитаты Порошенко во время пресс-конференции (видео)

17:48, 28 февраля 2018
Политика
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УНИАН провел онлайн-трансляцию пресс-конференции президента Украины. Подробнее о том, что говорил Петр Порошенко, вы можете прочитать на нашем сайте.

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Теги: #Порошенко#пресс-конференция
Новость в сюжете: Пресс-конференция Петра Порошенко