"Моя жизнь не сахар": самые яркие цитаты Порошенко во время пресс-конференции (видео)
17:48, 28 февраля 2018
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Сегодня состоялась пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко. На тему "Вызовы - 2018".
Самые яркие цитаты Порошенко во время пресс-конференции
Пресс-конференция длилась 2 часа. Мы собрали самые яркие цитаты президента.
УНИАН провел онлайн-трансляцию пресс-конференции президента Украины. Подробнее о том, что говорил Петр Порошенко, вы можете прочитать на нашем сайте.
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Новость в сюжете: Пресс-конференция Петра Порошенко