"Моя жизнь не сахар": самые яркие цитаты Порошенко во время пресс-конференции (видео)

17:48, 28 февраля 2018 Политика 1188

Сегодня состоялась пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко. На тему "Вызовы - 2018".

Пресс-конференция длилась 2 часа. Мы собрали самые яркие цитаты президента. УНИАН провел онлайн-трансляцию пресс-конференции президента Украины. Подробнее о том, что говорил Петр Порошенко, вы можете прочитать на нашем сайте.

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