В России анонсировали пресс-конференцию Януковича

20:06, 27 февраля 2018 Политика 476

Янукович хочет рассказать о новые доказательства причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на «майдане».

В столице России, Москве, 2 марта, пройдет пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, мероприятие состоится в российском государственном агентстве ТАСС. Начало - в 11.00. «Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на «майдане», а также судебный процесс, инициированный киевскими властями», – говорится в анонсе события.

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