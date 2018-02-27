В России анонсировали пресс-конференцию Януковича
20:06, 27 февраля 2018
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Янукович хочет рассказать о новые доказательства причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на «майдане».
Янукович хочет дать большую пресс-конференцию \ фото УНИАН
В столице России, Москве, 2 марта, пройдет пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, мероприятие состоится в российском государственном агентстве ТАСС.
Начало - в 11.00.
«Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на «майдане», а также судебный процесс, инициированный киевскими властями», – говорится в анонсе события.
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