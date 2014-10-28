Самыми богатыми людьми России оказались евреи и украинцы

Согласно анализу Ленты.ру, суммарный капитал этнических украинцев и евреев в списке богатейших людей России составляет 192,7 миллиарда долларов, тогда как этнические россияне обладают капиталом в 165 миллиардов.

Евреи и украинцы с капиталом 122,3 миллиарда и 70,4 милларда занимают в рейтинге второе и третье место соответственно.

Для составления рейтинга журналисты изучили рейтинг журнала Forbes «200 богатейших бизнесменов России-2014» и проанализировали его этническую структуру.

Всего среди богатейших бизнесменов России насчитывается 22 этноса, что, в принципе, довольно представительно. Суммарная численность этих этносов в России составляет 126,4 миллиона, то есть большинство населения страны.

Читайте такжеАхметов вылетел из сотни богатейших людей мира - СМИСреди богатейших бизнесменов России в 2014 году выделяются следующие группы этносов:

1. «Большая тройка» — количество представителей исчисляется десятками: россияне, евреи и украинцы.

2. «Средний состав» — татары, армяне, горские евреи, азербайджанцы, ингуши, чеченцы, осетины, узбеки.

3. «Единичные представители» — аварцы, арабы, белорусы, греки, грузины, кабардинцы, казахи, курды, лезгины, литовцы, молдаване.

Как видно из исследования, зачастую представительство в списке богатейших бизнесменов не совпадает с долей этого этноса в населении России. Лидируют горские евреи: из 762 граждан России этой национальности шесть человек попали в список Forbes. Ну а доля россиян, хоть и самая большая в целом, почти в два раза меньше их доли в населении страны.

После выхода исследования российский историк, член Совета по правам человека при президенте России Николай Сванидзе заподозрил авторов в нацизме.

Такой подход к написанию материалов, по его мнению, «чреват разжиганием вражды».

«Вообще, что это такое? Это какой-то, на мой взгляд, такой расистский, а то и нацистский подход. Совершенно древний и архаичный. И, в общем, на потребу людям, которые именно в этническом происхождении бизнесменов, политиков, артистов, экономистов ищут ответы на вопросы, почему именно им плохо живется на этом свете», — считает он.