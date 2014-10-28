Американский политолог: Создание большинства - первый тест новой Рады на коррумпированность

Об этом он сказал в разговоре с журналистами Голоса Америки, сообщает канал 24.

"Думаю, новые силы в украинском парламенте по-новаторски смотрят на решение, в первую очередь, внутренних проблем и отношений с Россией. Проевропейские партии — не новое явление в украинской политике, даже Янукович заявлял о своей вропейской позиции" , - убежден эксперт.

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Он также добавил, что сейчас не известно даже, готовы ли украинские избиратели к таким проевропейским политсилам.

"Они должны будут принимать четкие политические решения, например, поднятие цены на газ для населения. Этот шаг будет очень непопулярным. Но согласятся ли прозападные украинские избиратели с таким решением, или снова выйдут на улицы с протестами", - размышляет политолог.

При этом, узурпации власти одной политсилой политолог не боится.

"Партия Порошенко сама не имеет большинства в Раде, поэтому они должны сформировать коалицию с другими партиями. Таким образом власть Порошенко сбалансируется", - убежден Даньєрі.

Создание эффективного большинства, по мнению эксперта, будет непростым решением. Это станет первым тестом новой Рады на коррумпированность.