Аксенов разрешил крымчанам не возвращать кредиты украинским банкам

Об этом пишет "Сегодня".

"В последнее время люди обращаются к нам с тем, что представители украинских банков звонят или присылают извещения с требованием вернуть деньги по кредитам. Иногда в этих требованиях даже звучат реальные угрозы. В связи с этим я обращаюсь к крымчанам: украинские банки не имеют морального права требовать никаких выплат. Нам необходимо выработать механизм, согласно которому будет осуществляться возврат денежных средств соответствующим банкам, но на данный момент крымчанам никакие деньги возвращать не нужно", – заявил Сергей Аксенов.

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Он также поручил крымской прокуратуре держать на контроле обращения крымчан, связанные с вымогательством денег представителями украинских банков.