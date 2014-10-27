Корбан обвинил людей Вилкула в наглой фальсификации выборов на 3 округах Днепропетровщины

Зампред Днепропетровской областной госадминистрации Геннадий Корбан прокомментировал ход подсчета голосов в области:

"Вопреки данным всех экзит-полов, в настоящее время по подсчету протоколов первое место занимает "Оппозиционный блок" и ряд его кандидатов. Это произошло в результате беспрецедентных фальсификаций со стороны группировки Александра Вилкула и нежелания областной прокуратуры противостоять фальсификациям. Особенно нагло организована фальсификация на участках на 31 и 32 округах Кривого Рога и на 38 округе Новомосковска - там был организован массовый вброс бюллетеней за Оппозиционный блок и за его кандидатов. К сожалению, прокурор Новомосковска отказывается принимать заявления о преступлении. Полную пассивность показывает также областной прокурор Федык. На округах Кривого Рога есть избирательные участки, где еще не приступали к подсчету голосов - ждут команды. Мы столкнулись с ситуацией, когда законными методами невозможно отстоять результаты выборов, потому что парализована прокуратура. Обращаемся к Президенту Украины и Генеральному прокурору с просьбой немедленно уволить прокурора области, признать результаты выборов недействительными, обеспечить законный процесс пересчета голосов в этих трех избирательных округах".