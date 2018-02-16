НАТО выступает за ядерное разоружение в мире, но будет оставаться ядерным Альянсом из-за России, Китая и КНДР

В НАТО убеждены, что мир не станет безопаснее, если Альянс откажется от ядерного оружия.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркивает, что НАТО выступает за ядерное разоружение в мире, но будет оставаться ядерным Альянсом для эффективного сдерживания ядерных потуг России, Китая и Северной Кореи.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Позвольте мне четко сказать, что цель НАТО состоит в том, чтобы мир был без ядерного вооружения, но пока оно существует, НАТО будет оставаться ядерным Альянсом. Мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО - нет, не будет более безопасным», - подчеркнул Столтенберг.

Читайте такжеВ НАТО одобрили создание новых командных центровВ этой связи он отметил, что именно поэтому самая высокая гарантия безопасности НАТО будет опираться на «стратегические ядерные силы Альянса, и, в первую очередь, на Соединенные Штаты».

«Мы должны поддерживать безопасное, защищенное и эффективное ядерное сдерживание. В то же время союзники настроены сократить количество ядерного оружия в сбалансированный способ и в способ, который можно проверить», - заявил Столтенберг.

Он добавил, что со времени «холодной войны» союзники НАТО в Европе сократили ядерный арсенал на 90%.