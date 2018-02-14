В НАТО прокомментировали размещение Россией "Искандеров" в Калининградской области

В Альянсе призывают Россию обеспечить прозрачность в плане проведения военных учений и усиления военного присутствия.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе знают о милитаризации Россией Калининградской области, но не комментируют информацию о размещении ракетных комплексов «Искандер».

Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран-членов альянса в Брюсселе.

«Россия заявляла много лет назад, что она планирует разместить на постоянной основе «Искандеры» в Калининграде. Мы видели определенное размещение раньше, но они потом доставляли их обратно, так до сих пор мы не видели постоянного размещения. Но то, что мы наблюдали, они заявляли, что сделают это. И мы видели, что они инвестируют в инфраструктуру, и они укрепляют свое военное присутствие в Калининграде», - сказал генсек НАТО.

Читайте такжеВокруг "Искандеров" под Калининградом сложилась смешная ситуация — политолог

При этом он не стал комментировать, разместила ли Россия сейчас «Искандеры», сославшись на то, что эта информация относится к разведке НАТО, о которой он не будет говорить.

«Я только призываю Россию обеспечивать прозрачность. И это является одной из причин, почему мы также считаем, что Совет НАТО-Россия является полезным, потому что мы используем его для информирования о военных учениях и военном присутствии. Поэтому мы призываем Россию обеспечивать прозрачность. Мы видели, о чем они ранее заявляли. Они вкладывают средства в инфраструктуру и милитаризуют Калининград», - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что РФ разместила в Калининградской области ракетный комплекс «Искандер».

Потом это подтвердил журналистам и глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

В дальнейшем в Кремле в связи с размещением ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области заявили, что это «не повод для беспокойства».

До этого в Кремле отмечали, не будут согласовывать свои действия в Крыму, в том числе и в вопросе размещения ядерного оружия.