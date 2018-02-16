Астролог спрогнозировал, когда Евросоюз будет на грани распада

В Украине только сейчас наступает время нормальных реформ — с конца весны 2018 года, сказал эксперт.

Директор Украинского астрологического института Павла Глобы, астролог Игорь Никишин спрогнозировал, что в сентябре-октябре 2018 года Евросоюз может быть на грани распада, но, в итоге, этого все же не произойдет.

Будет еще один кризис в 2020-2021 годы, когда могут отпадать отдельные государства, но в целом ЕС сохранится, на ближайшие годы — точно, рассказал эксперт на чате в "Главреде".

"Относительно Украины — у нас произошел раскол, но страна все же сохранилась, не развалилась. Я давно, еще с 2000-х годов, говорил, что особых перемен к лучшему до 2018 года не ждите", — отметил собеседник.

По его словам, наша страна "должна была пройти через ломку и, к большому сожалению, как оказалось, через жертвы". "Считаю, что только сейчас наступает время нормальных реформ — с конца весны 2018 года", — добавил Никишин.

Читайте такжеНынешний период в отношениях ЕС и России может стать опаснее холодной войны - посолАстролог подчеркнул, что "на протяжении ближайших семи лет наша страна может совершить рывок в развитии, просто какое-то чудо".

"Причем раньше у нас таких возможностей даже и не было", — заявил астролог.

"А полноценное становление страны, в том числе восстановление ее целостности, будет с 2020 года, когда изменится общемировой тренд. Считаю, что именно тогда должно произойти обновление нашей государственности, и даже будет включена новая точка отсчета, отталкиваясь от которой астрологи смогут составлять уже новый гороскоп для нашей страны", — считает эксперт.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что в 2019-2020 годах конфликт на Донбассе будет окончательно заморожен, предпосылки к этому начнутся в 2018-м, а захваченный Россией Крым остается зоной зависшей и проблемной.