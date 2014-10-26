Турчинов предлагает переподписать февральское соглашение вместо создания нового большинства в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в ходе работы избирательного штаба партии «Народный фронт».

«Коалиционное соглашение не надо разрабатывать. Возьмите соглашение, которое было подписано в феврале, и переподпишите. Главная тема объединения - формирование правительства и формирования руководства парламента, - сказал Турчинов. - У нас не изменились приоритеты, у нас приоритет - европейский выбор. Нужно взять документы, которые подписывали в феврале этого года, и переподписать. У нас может быть более 300 депутатов большинства».

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Причем Турчинов отметил, что после объявления результатов выборов «Народный фронт» будет инициировать создание коалиции. «На раскачивание ситуации времени нет. Новое правительство должно заработать на следующий день после того, как заработает новый парламент», - сказал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, согласно данным трех exit-poll, в Верховную Раду Украины проходят 7 политических сил: Блок Петра Порошенко, пария «Народный фронт», объединения «Самопомощь», Радикальная партия Олега Ляшко, «Оппозиционный блок», ВО «Свобода», а также партия ВО «Батькивщина».

Ранее УНИАН сообщал, что у Порошенко обещают буквально завтра предложить коалиционное соглашение.