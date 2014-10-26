Милиция Львовщины называет избирательную кампанию в регионе «одной из самых грязных»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время видеомарафона «Львовщина выбирает Верховную Раду Украины», который проходит в рамках общественного вещания Львовского пресс-клуба, сообщил начальник штаба ГУ МВД Украины во Львовской области Юрий Гладун.

Он отметил, что одним из этих серьезных нарушений является потеря печати на одном из участков в Самборском районе. По словам Гладуна, пока не установлено, печать потерялась или ее украли, поэтому по данному факту возбуждено уголовное производство.

Читайте такжеЯвка избирателей на выборах в Раду превысила 40%, Львовская область лидируетЧто касается других нарушений, по его словам, это были сообщения об агитации и наличии листовок, которые еще не убрали. Также на один из участков пришел нетрезвый мужчина и устроил скандал.

"Если говорить о других сообщениях, то большинство из них не имели конкретики. Якобы кто-то видел, что берут деньги за голоса, подкупают избирателей, сообщали, что мужчина в красном галстуке стоит возле участка и агитирует", - отметил Гладун.

Оценивая прошедшую избирательную кампанию, начальник штаба ГУ МВД Украины во Львовской области сказал, что «до самого голосования была достаточно грязная кампания и мы чувствовали давление одних кандидатов на других, очень много было «черного пиара», это была одна из самых «грязных» и «черных» избирательных кампаний».

Читайте такжеВ западных и центральных областях выборы проходят спокойноТакже, по его словам, накануне выборов милиция получала информацию о том, что участки будут заминированы, что ожидаются срывы голосования и даже закрытие некоторых участков.

«К счастью, ничего не подтвердилось», - подчеркнул Гладун.

Он также отметил, что порядок на выборах в области обеспечивает более 3 тысяч правоохранителей. Отдельные из них еще в четверг выехали на место службы, на участки, которые они охраняют.

«Списки были составлены заранее и правоохранители имели возможность до 20 октября изменить свой избирательный адрес», - отметил Гладун.

Он напомнил, что милиционеры обязаны охранять бюллетени и следить за порядком все время, пока эти бюллетени не будут должным образом переданы в ОИК. К тому времени, никто не имеет права покинуть пост.

Напомним, по данным экзит-поллов, в Раду проходят семь партий.