В Киеве в 217 округе агрессивный мужчина с автоматом ищет "своих людей" - КИУ
20:58, 26 октября 2014Политика
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В 217 округе Киева происходят столкновения, мужчина угрожает автоматом.
Задержанных обвиняют в подкупе избирателей / Фото УНИАН
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на своей странице в социальной сети Facebook.
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"На 217 округе (участок №800514) работники милиции совместно с представителями батальона «Азов» задержали машину с людьми, которые занимались подкупом избирателей. Злоумышленники (4 человек) оказались представителями охранной организации «Левый Берег», у них было найдено незаконное оружие", - заявили в КИУ.
После задержания в избирательный участок приехал мужчина с автоматом. Он демонстративно перезарядил оружие и требует показать задержанных.
Ранее в КИУ заявляли, что день выборов в Киеве прошел относительно спокойно на избирательных участках.
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