Адвокаты Саакашвили подали жалобу в ЕСПЧ на решение о его депортации из Украины

Ранее омбудсмен открыла производство, во время которого будет исследоваться процедура возвращения Саакашвили в Польшу.

Защита лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили подала жалобу в Европейский суд по правам человека на решение о применении к экс-президенту Грузии процедуры реадмиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время перерыва в Кассационном административном суде Верховного суда Украины сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

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«В Европейский суд по правам человека уже направлены документы», - заявил он.

«Мы будем пытаться восстановить справедливость в европейском институте», - добавил Чернолуцкий.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане «Сулугуни», после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

Позже в Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства. По словам пресс-секретаря ГПСУ Олега Слободяна, при задержании политика на правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».

Впоследствии на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

Как отметили в Государственной миграционной службе Украины, Саакашвили передали в Польшу по процедуре реадмиссии.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская открыла производство, в ходе которого будет исследоваться процедура возврата Саакашвили в Польшу.