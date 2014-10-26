ЦИК констатировала низкую явку избирателей по всей Украине

Об этом сегодня во время брифинга заявила заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная, передает Еспресо.TV.

"Уже сегодня стало тенденцией относительное снижение активности избирателей от одной избирательной кампании к другой", - отметила Усенко-Черная.

По ее словам, традиционно высокая активность избирателей по состоянию на 12:00 наблюдается в Киевской (свыше 24%), Черкасской (25,84%) и Кировоградской (26,25%) областях.

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Самая низкая явка избирателей зафиксирована в Донецкой (14,37%), Луганской (15,79%) и Закарпатской (12,94%) областях и городе Одесса (14,45%).

В целом, по состоянию на 12:00, по данным от 194 с 198 окружных избирательных комиссий, явка избирателей по Украине составила 20,35%.