Здание ЦИК в Киеве десятки силовиков взяли под усиленную охрану (фото)

Об этом сообщает INSIDER.

Так, на заднем дворе ЦИК стоят три грузовика с песком, пять автобусов с милицией и три военные камуфлированные машины, такие же, что вывозили военных Национальной гвардии на митинг под Администрацией президента.

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Кроме того, по периметру здания Комиссии стоят несколько десятков правоохранителей в черной форме.

Ранее сотрудники оперативных подразделений Министерства внутренних дел Украины предотвратили попытку теракта на одном из избирательных участков в Закарпатской области.