Янукович в Северодонецке рассказал, как надо влиять на ход событий

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не склонен драматизировать ситуацию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время своего выступления перед делегатами съезда депутатов советов всех уровней в Северодонецке Луганской области.

«В том, что события развиваются именно так, нет ничего трагического. Поэтому не следует драматизировать ситуацию, даже имея для этого, казалось бы, веские основания. Тем не менее, будучи людьми с активной общественной позицией, мы обязаны пытаться воздействовать на ход событий. Мы обязаны направлять их по пути, наиболее отвечающему национальным интересам государства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, кризисные явления в Украине стали следствием незавершенности политической реформы. «То, как подменяли законы, право и Конституцию принципом политической целесообразности, мы остро ощущали в 2005 году, когда пришла оранжевая власть. Принцип политической целесообразности был применен и в 2007 году при принятии решения о досрочных выборах», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.