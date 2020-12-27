На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла

Очаг залегал на глубине 15,94 км.

Восток Турции всколыхнул землетрясение / фото Flickr, Matt Katzenberger

В провинции Элязиг на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Землетрясение зафиксировано в 09:37 по местному времени.

Очаг залегал на глубине 15,94 км.

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