На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла
Очаг залегал на глубине 15,94 км.
В провинции Элязиг на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.
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Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.
Землетрясение зафиксировано в 09:37 по местному времени.
Очаг залегал на глубине 15,94 км.
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