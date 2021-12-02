В ближайшее время в некоторых западных областях значительно ухудшится погода. Ожидаются метели, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"3 декабря ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях значительный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.
Как сообщается, в Карпатах ожидается сильный снег. Из-за непогоды в горах объявлен II уровень опасности, оранжевый.
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I уровень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
II уровень - погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
Как сообщал Погода УНИАН, в Закарпатской области в течение ближайших трех суток ожидают ухудшения погодных условий. В частности, сильные дожди, снегопады, порывы ветра и снижение температуры до 17 градусов мороза в горной части региона.
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