Непогода будет бушевать в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях, а также в Карпатах.

В ближайшее время в некоторых западных областях значительно ухудшится погода. Ожидаются метели, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"3 декабря ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях значительный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Как сообщается, в Карпатах ожидается сильный снег. Из-за непогоды в горах объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Читайте такжеОт +1° до +13°: перед выходными Украину разделят температурные контрасты (карта)

I уровень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

II уровень - погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Как сообщал Погода УНИАН, в Закарпатской области в течение ближайших трех суток ожидают ухудшения погодных условий. В частности, сильные дожди, снегопады, порывы ветра и снижение температуры до 17 градусов мороза в горной части региона.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская