Давление сегодня будет низким, а влажность высокой.

Сегодня на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты, которые принесут нам осадки и сильные порывы ветра. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Дожди с грозами, порой с сильными ливнями, градом и шквалами пройдут на западе, севере Украины (на Сумщине немного легче), затронут Винницкую, Черкасскую и Одесскую области. Это будут гулять атмосферные фронты", - пояснила синоптик.

Давление, по ее словам, будет низким, а влажность высокой.

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Сухая погода будет преобладать на востоке Украины, в большинстве центральных областей и южной части.

Жара будет продолжаться на востоке и юге, где стопчики термометров покажут +29...+33 градуса. На западе будет даже холодновато, +19...+23 градуса. В целом ожидается +23...+29 градусов.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве 11 июня также пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. "Может при грозе рвануть шквал и сыпать град!" - предупреждает Наталка Диденко. Температура воздуха в столице будет +26...+27 градусов.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 11 июня

На 11 июня в большинстве областей Украины объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Повсеместно, кроме восточных и юго-восточных областей, ожидается грозы, местами град и шквалы до 15-20 м/с.

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