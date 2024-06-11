Сегодня в Украине ожидаются грозы с градом и сильными порывами ветра.

На вторник, 11 июня, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"11 июня в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы, местами град и шквалы, 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности, желтый, объявлен по всей стране, за исключением таких областей:

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Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Херсонская;

АР Крым.

Погода 11 июня - прогноз по Украине

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснениями.

По всей Украине, кроме востока и юго-востока, пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем +25°...+30°, на юге и востоке страны воздух прогреется до +34°, а в западных областях будет +21°...+26°.

Напомним, по словам синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе местами не исключены эпизоды опасных и стихийных явлений погоды. Практически ежедневно будут дожди в сопровождении гроз, местами град и шквалистое усиление ветра.

Больше всего осадков, по его данным, ожидается в западных и северных областях.

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