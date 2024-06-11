На вторник, 11 июня, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
"11 июня в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы, местами град и шквалы, 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности, желтый, объявлен по всей стране, за исключением таких областей:
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Херсонская;
- АР Крым.
Погода 11 июня - прогноз по Украине
Сегодня, по данным Укргидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснениями.
По всей Украине, кроме востока и юго-востока, пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем +25°...+30°, на юге и востоке страны воздух прогреется до +34°, а в западных областях будет +21°...+26°.
Напомним, по словам синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе местами не исключены эпизоды опасных и стихийных явлений погоды. Практически ежедневно будут дожди в сопровождении гроз, местами град и шквалистое усиление ветра.
Больше всего осадков, по его данным, ожидается в западных и северных областях.