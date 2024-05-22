Уже на этой неделе температура по всей стране снизится до более комфортных значений.

В последние дни в Украине наблюдается очень теплая и даже жаркая погода с периодическими дождями и грозами. Такая погода сохранится и до конца недели, однако на выходных температура несколько снизится. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале meteoprog.

Погода 23 мая

В середине недели, по его данным, ночью в западных областях, днем также в северных, центральных и восточных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами, днем местами град и шквалы 15- 20 м/с. Сухо будет только в южной половине страны и в Крыму. На юге местами ожидаются порывы ветра 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +22...+27 °С, в южной части воздух прогреется до летних +28...+30 °С.

Погода 24 мая

В пятницу, по прогнозу синоптика, в западных областях, а днем также в Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди с грозами. На остальной территории Украины будет сухо. Днем в южных, восточных и Днепропетровской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, днем +20...+25 °С, а на юге - до +28 °С.

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Погода 25 мая

В субботу, по данным Кибальчича, в Украине уже будет преимущественно без осадков, лишь в Крыму и на крайнем западе местами пройдут грозовые дожди. На юге, в Приазовье и на Донбассе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, а днем похолодает до +19...+24 °С.

Погода 26 мая

В конце недели в Украине будет без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, а на юге, в Приазовье, Днепропетровской области и на Донбассе отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем по всей стране будут комфортные +19...+24 °С.

Погода в Украине - прогноз до конца мая

До конца весны в Украину будут поступать преимущественно теплые воздушные массы. кардинальных сдвигов в течение текущей и следующей недели не ожидается. Заморозков уже не должно быть.

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