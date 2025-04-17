похолодание будет кратковременным и не очень сильным.

До конца недели в Украине сохранится теплая погода с практически летней температурой. Ожидается, что воздух прогреется до +20°...+24°. Однако на западе страны на выходных местами пройдут дожди, а температура ненадолго снизится до +17°...+19°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

17-18 апреля по всей Украине будет сухо, достаточно солнечно и очень тепло. воздух прогреется до +20°...+24°.

В субботу, 19 апреля, на западе страны облачность станет гуще, местами пройдут небольшие дожди, а температура снизится до +17°...+20°. На побережье Одесской области ожидается максимум +15°. На остальной территории погода останется без изменений: будет сухо, солнечно и тепло до +20°...+23°.

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Похолодание на западе страны будет кратковременным. Уже на Пасху, 20 апреля, туда вернется тепло до +20°...+21°, но дожди местами останутся. Также осадки вероятны в Крыму.

На остальной территории Украины на Пасху будет сухо, солнечно и тепло. Столбики термометров покажут +21°...+24°.

О том, что на Пасху в Украине будет тепло, говорят и в Укргидрометцентре.

В Киеве будет сухо. Температура ночью +8°...+10°, днем воздух прогреется до +21°...+23°.

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