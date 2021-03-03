Спасатели предупреждают о паводках в Украине
Уровень воды может подняться почти на метр.
Сегодня, 3 марта, возможен подъем уровней воды до 0,8 м в реках в западных регионах Украины. В приречных населенных пунктах возможно затопление дворов.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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Так, на реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,1-0,5 м. Возможен выход воды на пойму в районе поста города Дубровица реки Горынь Ривненской области, дальнейшее затопление пойменных территорий в Ратновском, Любешивском, Старовыжевском районах Волынской области i Заречнянском районе Ровенской области.
Возможно достижение отметок затопления приусадебных участков (дворов, хозяйственных сооружений) в приречных населенных пунктах Ратновского района Волынской области (желтый уровень опасности).
На реке Вишня возле села Твиржа (бассейн Сяна) ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,2 - 0,8 м. Дальнейшее затопление поймы, сельхозугодий, возможно достижение отметок начального затопления отдельных хозяйственных объектов в Яворовском районе Львовской области (уровень опасности желтый).
3-4 марта на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая обл.) ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1 - 0,5 м, без негативных последствий.
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