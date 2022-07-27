Сегодня на западе Украины ожидаются грозы, град и шквалы.

Сегодня в западных областях Украины ожидаются грозы, град и шквалы. Из-за этого синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"27 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Также, по данным Укргидрмометцентра, 27 июля в большинстве западных, южных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +17°, днем +27°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +25°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, легкий дождь.

В Тернополе 27 июля ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, ливень.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +17°...+30°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, легкий дождь.

В Виннице сегодня будет +14°...+26°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в среду будет ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+26°, легкий дождь.

В Одессе 27 июля - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью +17°, днем +32°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах температура воздуха составит +16°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°, легкий дождь.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +16°...+28°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.

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