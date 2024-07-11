Сегодня во многих областях будет +40 и даже выше.

Сильная жара в Украине еще продлится, а в течение 11 июля во многих областях будет +40 и даже выше. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Сильная жара в Украине продолжается и будет продолжаться", - говорит она.

В четверг, 11 июля, максимальная температура воздуха составит +33...+39 градусов, а на юге, востоке и в большинстве центральных областей +40 и выше.

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В Украине, по прогнозу Наталки Диденко, будет преобладать сухая погода.

В Киеве 11 июля также ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +32...+34 градуса.

Погода в Украине - прогноз до конца недели

До конца текущей недели ослабления жары в Украине ждать не стоит. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Накануне выходных, по его данным, на большей части территории нашей страны продолжится период аномальной жары и отсутствия осадков. Ночью будет +17...+22 °С, на юге местами до +25 °С. Днем столбики термометров покажут +30...+35 °С, а в центральных, южных и местами западных областях раскалит до +34...+39 °С.

На выходных погода в Украине существенно не изменится. Только в субботу днем в западной части местами пройдут локальные грозовые ливни в сопровождении шквалов и града, а в воскресенье там возможны местами кратковременные грозовые дожди.

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