Осадков в столице 23 ноября не ожидается.

В среду, 23 ноября, в Киеве ожидается небольшая облачность. Будет сухо и холодно. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В ночь на среду температура в столице опустится до -7 градусов, а в течение дня поднимется лишь до -1°...0°. В первой половине дня будет много солнца, затем натянет облака. Без осадков.

Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость будет в пределах 1,1 - 3 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем 0°, снег с дождем.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Ривне в среду ожидается сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Тернополе 23 ноября ночью будет -5°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +2°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +1°, снег с дождем.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +2°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°, снег с дождем.

В Виннице завтра будет -10°...+2°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в среду будет ночью -2, днем -1, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +5°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+4°.

В Одессе 23 ноября - пасмурно,сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +10°, дождь.

В Херсоне в среду ночью -2°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет сплошная облачность, ночью -3°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -3°...0°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +3°...+11°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +4°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +4°.

Вас также могут заинтересовать новости: