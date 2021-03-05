Синоптик рассказала, какие области завтра засыплет снегом

На выходных температура не поднимется выше +6°.

Завтра в некоторых областях ожидается снег / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 6 марта, осадки переместятся преимущественно к центру и востоку Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Днем 6-го марта мокрый снег и дождь периодически ожидаются в восточных областях, на Севере и вокруг Карпат", - написала она.

В выходные в Украине будет холодно, днем + 1°...+6°. Ночью будет подмораживать.

В Киеве 6-7 марта также прохладно и ветрено, +2°...+4°, ночью ожидается мороз.

Прогноз погоды на выходные 6-7 марта в Украине: данные Погоды УНИАН

В ближайшую субботу, 6 марта, осадки отступят. Снег ожидается только в восточных областях Украины. Температура днем +1°...+6°. На всей остальной территории - небольшая облачность, время от времени будет выглядывать солнце. В воскресенье, 7 марта, в стране установится сухая погода, солнца станет значительно больше: ясная погода ожидается в западных и южных регионах.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -5°, днем +3°. В воскресенье погода не изменится, но немного потеплеет, температура: -1°...+5°.

В Львове в субботу ночью -5°, днем +3°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -3°, днем +5°, переменная облачность.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье ожидается -1°...+7°, солнечно.