Синоптик рассказала, какие области завтра засыплет снегом
На выходных температура не поднимется выше +6°.
Завтра, 6 марта, осадки переместятся преимущественно к центру и востоку Украины.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Туман и снег: в Карпаты вернулась зима, температура упала до -7° (фото)
"Днем 6-го марта мокрый снег и дождь периодически ожидаются в восточных областях, на Севере и вокруг Карпат", - написала она.
В выходные в Украине будет холодно, днем + 1°...+6°. Ночью будет подмораживать.
В Киеве 6-7 марта также прохладно и ветрено, +2°...+4°, ночью ожидается мороз.
Прогноз погоды на выходные 6-7 марта в Украине: данные Погоды УНИАН
В ближайшую субботу, 6 марта, осадки отступят. Снег ожидается только в восточных областях Украины. Температура днем +1°...+6°. На всей остальной территории - небольшая облачность, время от времени будет выглядывать солнце. В воскресенье, 7 марта, в стране установится сухая погода, солнца станет значительно больше: ясная погода ожидается в западных и южных регионах.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -5°, днем +3°. В воскресенье погода не изменится, но немного потеплеет, температура: -1°...+5°.
В Львове в субботу ночью -5°, днем +3°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -3°, днем +5°, переменная облачность.
В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье ожидается -1°...+7°, солнечно.
- Винница+2°... -5°
- Днепр+5°... -2°
- Донецк+7°... 0°
- Житомир+3°... -5°
- Запорожье+9°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -6°
- Киев+3°... -5°
- Кропивницкий+5°... -3°
- Луганск+6°... 0°
- Луцк+2°... -4°
- Львов+3°... -6°
- Николаев+12°... 0°
- Одесса+11°... 0°
- Полтава+4°... -2°
- Ровно+1°... -6°
- Симферополь+13°... +4°
- Сумы+3°... -4°
- Тернополь+1°... -5°
- Харьков+4°... -2°
- Херсон+13°... 0°
- Хмельницкий+2°... -8°
- Черкассы+3°... -5°
- Чернигов+4°... -7°
- Черновцы+9°... -3°