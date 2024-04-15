Укргидрометцентр предупреждает о грозах и шквалах 15-20 м/с.

В ближайшее время и до конца суток в Украине ожидаются грозы. Как отмечается в сообщении на сайте Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшие два часа с сохранением до конца суток 15 апреля в ряде областей ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Речь идет о Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

Непогода в Украине - прогноз

Как сообщал УНИАН, на ближайшей неделе погода в Украине будет нестабильной, с дождями, грозами и температурными контрастами.

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На западе и севере значительно похолодает, а на юге и востоке сохранится теплая погода. В течение всей недели в Украине периодически будут дожди и грозы.

В частности, на Закарпатье ожидается значительное ухудшение погоды. Начиная с 16 апреля, в связи с поступлением холодной воздушной массы и прохождением фронтального раздела, ожидается резкое снижение температур воздуха на 8-10°.

Кроме того, ожидаются дожди, грозы, а 17 апреля на высокогорье восточной части области дожди будут с мокрым снегом.

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