Киев окутало туманом: спасатели предупредили об опасности

В Киеве днем температура поднимется до +2, ночью упадет до -1, -3.

Туман в Киеве - спасатели предупредили об опасности / Фото instagram.com/paulsvpaul

С начала суток столицу Украины покрыл плотный туман. Спасатели предупредили об опасности на дорогах.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Telegram.

До конца субботы в Киеве сохранится туман, видимость – 200-500 м. В столице объявлен первый уровень опасности – "желтый".

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра 15-20 м/с в западных областях страны.

В других городах Украины местами будет выходить зимнее солнце, однако температура воздуха останется низкой: в среднем – от +2 до +4.

В Киеве днем температура поднимется до +2, ночью упадет до -1, -3.

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