Киев окутало туманом: спасатели предупредили об опасности
В Киеве днем температура поднимется до +2, ночью упадет до -1, -3.
С начала суток столицу Украины покрыл плотный туман. Спасатели предупредили об опасности на дорогах.
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Telegram.
До конца субботы в Киеве сохранится туман, видимость – 200-500 м. В столице объявлен первый уровень опасности – "желтый".
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – говорится в сообщении.
Кроме того, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра 15-20 м/с в западных областях страны.
В других городах Украины местами будет выходить зимнее солнце, однако температура воздуха останется низкой: в среднем – от +2 до +4.
В Киеве днем температура поднимется до +2, ночью упадет до -1, -3.
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