Начало недели будет прохладным, затем температура повысится по всей стране, а на выходных снова придет похолодание.

В ближайшую неделю украинцев ждет нестабильная погода с температурными "качелями". Об этом сообщает Погода УНИАН. В начале неделе пройдут дожди и температура снизится по всей стране до +14°...+20°, только местами на юге будет +22°. Со среды, 9 октября, погода нормализуется - температура начнет повышаться. Даже на западе Украины к середине недели воздух прогреется до +21°...+23°. Перед выходными погода вновь начнет меняться: в пятницу с запада придут дожди и принесут с собой похолодание. На выходных в Украине станет пасмурно, а температура упадет по всей стране.

Начало недели, 7 октября, в Украине будет пасмурным. На севере, в центре и на юге пройдут дожди, местами с грозами. В западных областях, а также в большинстве северных и Винницкой области будет +13°...+16°. На остальной территории столбики термометров покажут +17°...+24°, а на востоке разогреет до +27°...+28°.

Во вторник, 8 октября, дождей в Украине практически не останется. Только на северо-востоке еще может немного подождить. Холоднее всего будет на севере, +14°...+17°. На западе Украины потеплеет до +17°...+20°, приблизительно такая же температура будет на востоке и в центральной части Украины, а на юге воздух прогреется до +20°...+22°.

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В среду, 9 сентября, температура в Украине повысится и будет сухо. На севере и западе будет +18°...+20°. На востоке - до +21°, в центре +20°...+23° на юге - до +24°.

В четверг, 10 октября, украинцев ждет самый теплый день недели: по всей старне будет +19°...+24°. Дожди местами возможны лишь на юге.

В пятницу, 11 октября, с запада в Украину придут дожди, а температура местами снизится до +16°...+17°. На остальной территории сохранится сухая и теплая погода с температурой +20°...+24°, местами на юге разогреет до +25°...+26°.

На выходных, 12 и 13 октября, дожди сместятся вглубь страны, а вместе с ними придет и похолодание. К концу недели по всей Украине уже будет пасмурно. На севере страны температура упадет до +10°...+11°, на западе будет +11°...+15°, в центре +10°...+16°, на востоке +16°...+17°, а на юге столбики термометров покажут +15°...+20°.

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