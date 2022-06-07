8 июня по всей стране ожидается небольшая облачность, будет тепло и сухо. Покапает лишь на Закарпатье.

В среду, 8 июня, в Украине будет роскошная летняя погода. Столбики термометров местами будут подниматься до +26°...+29°, однако изнуряющей жары не бут из-за в меру прохладных ночей. По всей стране ожидается сухая погода, небольшая облачность. Лишь на Закарпатье покапают небольшие дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +28°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.

В Тернополе 8 июня ночью будет +14°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+25°.

В Одессе 8 июня - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +26°.

В Херсоне в среду ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +29°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+24°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +13°...+24°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +27°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +26°.

Народные приметы на 8 июня

8 июня - Карпа. Много комаров 8 июня - последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня - лето будет теплым.

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