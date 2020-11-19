На дорогах Украины ожидается гололедица

09:35, 19 ноября 2020
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Спасатели оценили такие погодные условия желтым уровнем опасности.

На дороге возможна гололедица / фото УНИАН
На дороге возможна гололедица / фото УНИАН

Сегодня, 19 ноября, в восточных областях на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Таким погодным условиям предоставлен I  уровень опасности - желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Сильный туман в Украине

Сегодня, 19 ноября, в Украине ожидается туман.

"В западных, Житомирской и Винницкой областях туман, видимость 200-500 м, I  уровень опасности - желтый", - говорится в сообщении ГСЧС.

Что делать при тумане

Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров. Также рекомендуется во время остановки включать аварийную световую сигнализацию.

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Автор: Елена Пилипчак

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