На дорогах Украины ожидается гололедица
Спасатели оценили такие погодные условия желтым уровнем опасности.
Сегодня, 19 ноября, в восточных областях на дорогах гололедица.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
Сильный туман в Украине
Сегодня, 19 ноября, в Украине ожидается туман.
"В западных, Житомирской и Винницкой областях туман, видимость 200-500 м, I уровень опасности - желтый", - говорится в сообщении ГСЧС.
Что делать при тумане
Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров. Также рекомендуется во время остановки включать аварийную световую сигнализацию.
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