В Украине ожидаются опасные метеорологические явления.

Спасатели предупредили жителей четырех областей Украины о резком ухудшении погоды 24 августа. Ожидаются грозы и шквальный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, на День Независимости в западных областях ожидаются грозы, а местами шквалы 15-20 м/с.

"Во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа День Независимости в Украину нагрянут дожди и резкое похолодание (карта)Кроме того, 24 и 25 августа возможен подъем воды в реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовская и Ивано-Франковская областях.

"Ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,2 м над уровнями на 8 часов 23 августа, без негативных последствий. В местах прохождения крупных ливневых дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока", - подытожили спасатели.

Как ранее сообщал Погода УНИАН, эта неделя принесет в Украину резкое похолодание. Особенно его ощутят жители западных областей, где температура днем будет опускаться до +16°. При этом практически всю неделю будут лить дожди, которые зайдут в Украину с запада, а потом накроют и всю страну.

Автор: Анастасия Горбачева