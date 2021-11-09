В Украину прорывается арктическая воздушная масса, которая повлечет значительное похолодание.

В Украине из-за влияния арктического воздуха ожидаются сильные морозы, но будет сухо.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Завтра в Украине будет ночью звездно и морозно, днем - солнечно и холодно. Столбики термометров из-за прорыва арктической воздушной массы гухнут до 3-8 градусов мороза", - предупредила она.

Завтра днем, по словам синоптика, мороза не будет, однако все равно будет холодно, +3...+8 градусов. На несколько градусов будет теплее в южной части и на Закарпатье.

Погода в Киеве

В Киеве 10 ноября предполагается сухая и солнечная погода, говорит Наталья Диденко.

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"Однако приходит пора легендарного стереотипа -"солнце светит, но не греет " - завтра днем максимально лишь +3...+5 градусов. А ближайшей ночью холодный воздух арктического происхождения подует в столице морозом, где-то до -3...-6 градусов", - говорит она.

Как сообщалось ранее, на этой неделе в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается зимний воздух. Однако уже на выходных снова потеплеет.

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Автор: Екатерина Лиманская