В Киеве в "схватку" с непогодой вступил БТР (фото)
Во время осложнения погодных условий в столице задействована спецтехника.
В Киеве 9 февраля для помощи застрявшим в снегу автомобилям задействовали бронетранспортер.
Об этом сообщает "Киев Оперативный". Военную технику заметили на Большой Окружной дороге.В Киеве выпало 30 сантиметров снега (фоторепортаж)
Киевские полицейские помогают водителям преодолевать последствия снегопада. Задействованы бронетранспортеры, автомобили и трактор, заявили в пресс-службе столичной полиции.
В "Киевпасстрансе" заявили, что из-за сложных погодных условий общественный транспорт будет осуществлять перевозки без соблюдения графика движения.
"Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями. Движение транспорта без соблюдения графика движения", - говорится в сообщении.
Непогода в Киеве
- Снегопад продолжается в Киеве уже более 31 часа. Коммунальщики не успевают расчищать дороги - снег быстро засыпает их снова.
- Киевлян настойчиво просят не использовать собственный автомобиль во время снегопада.
- Согласно прогнозу, во вторник, 9 февраля, в Киеве днем потеплеет до -2°.
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- Житомир-4°... -14°
- Запорожье+2°... -3°
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- Киев-3°... -9°
- Кропивницкий+2°... -6°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк-5°... -11°
- Львов-2°... -7°
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