В Киеве в "схватку" с непогодой вступил БТР (фото)

Во время осложнения погодных условий в столице задействована спецтехника.

В Киеве 9 февраля для помощи застрявшим в снегу автомобилям задействовали бронетранспортер.

Об этом сообщает "Киев Оперативный". Военную технику заметили на Большой Окружной дороге. Читайте также В Киеве выпало 30 сантиметров снега (фоторепортаж)

Киевские полицейские помогают водителям преодолевать последствия снегопада. Задействованы бронетранспортеры, автомобили и трактор, заявили в пресс-службе столичной полиции.

В "Киевпасстрансе" заявили, что из-за сложных погодных условий общественный транспорт будет осуществлять перевозки без соблюдения графика движения.

"Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями. Движение транспорта без соблюдения графика движения", - говорится в сообщении.

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