Из-за плюсовой температуры снег сразу тает.

Сегодня, 14 апреля, во Львове идет мокрый снег.

Об этом сообщает специальный корреспондент УНИАН.

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Температура воздуха в городе составляет +2°, поэтому снег сразу тает, образовывая лужи на дорогах и тротуарах. Из-за резкого перепада температуры во Львове наблюдается туман.

Согласно данным Погода УНИАН, мокрый снег во Львове продолжится до 16:00, а затем перейдет в дождь. Вечером и ночью снова ожидаются снегопады, которые продолжатся завтра, 15 апреля.

Похолодание в Украине

Дождь, ветер и мокрый снег - это все про апрель в ближайшую неделю. До Украины добрался юго-западный циклон "Ксандер".

Циклон принесет дожди во все области. Температура на востоке, в центре, на юге и севере не опустится ниже +10°. А на западе - ощутимое похолодание - местами до +2°. А в Карпатах такую температуру могут сопровождать еще и обильные дожди с мокрым снегом.

"Даже вначале следующей недели не появляется на горизонте стремительное потепление. Температурный фон будет в пределах +10...+15°. Но стремительного и резкого потепления, к примеру, до +20° мы пока не предвидим", - заявила синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

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Автор: Елена Пилипчак