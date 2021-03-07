Синоптик рассказал, ждать ли прихода настоящей весны в Украину в ближайшее время
По словам синоптика, вечерние и ночные туманы не дадут температуре повышаться днем.
В ближайшее время настоящая весна в Украину не придет, погода будет соответствовать климатическим нормам ранней весны.
Об этом рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает "Обозреватель".
Дожди и снег отступят: в Украине на выходных будет по-весеннему прохладно, но солнечно (карта)
По его словам, это связано прежде всего с ночными морозами, которые еще продолжаются, но это нормально для такого периода времени.
"Это даже не заморозки, это отрицательные температуры ночью. Это характерно для марта и даже для начала апреля. Это соответствует климатической норме", – отметил он.
Синоптик отметил, что несмотря на это в дневные часы температура будет постепенно повышаться, "в пределах 5-7 градусов каждый день", сказал он. Однако ночью пока остается в пределах 0 градусов.
По словам Мурмыло, значительное влияние на повышение температуры будет иметь снег, а именно – остался он в определенных регионах или нет, и насколько быстро тает.
"Это очень сильно влияет на температуру, особенно на дневную. Образование туманов, гололеда – это все связано. Вечерние и ночные туманы не дадут температуре повышаться днем", – пояснил синоптик.
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