Синоптик рассказал, ждать ли прихода настоящей весны в Украину в ближайшее время

По словам синоптика, вечерние и ночные туманы не дадут температуре повышаться днем.

Ночью еще держатся отрицательные температуры / Фото ua.depositphotos.com

В ближайшее время настоящая весна в Украину не придет, погода будет соответствовать климатическим нормам ранней весны.

Об этом рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает "Обозреватель".

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По его словам, это связано прежде всего с ночными морозами, которые еще продолжаются, но это нормально для такого периода времени.

"Это даже не заморозки, это отрицательные температуры ночью. Это характерно для марта и даже для начала апреля. Это соответствует климатической норме", – отметил он.

Синоптик отметил, что несмотря на это в дневные часы температура будет постепенно повышаться, "в пределах 5-7 градусов каждый день", сказал он. Однако ночью пока остается в пределах 0 градусов.

По словам Мурмыло, значительное влияние на повышение температуры будет иметь снег, а именно – остался он в определенных регионах или нет, и насколько быстро тает.

"Это очень сильно влияет на температуру, особенно на дневную. Образование туманов, гололеда – это все связано. Вечерние и ночные туманы не дадут температуре повышаться днем", – пояснил синоптик.

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