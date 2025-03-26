До конца недели в Украине местами будет дождить, а в Карпатах будет мокрый снег.

До конца недели в Украине сохранится теплая, но довольно мокрая погода. Дожди будут идти каждый день, а в Карпатах осадки будут в виде мокрого снега. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 27 марта

В четверг, по его данным, дождливая погода ожидается в западных и северных областях. В Карпатах пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет 7 - 12 м/с. Температура ночью +5...+10 °С, днем +13...+18 °С, в западных областях +7...+12 °С, а в Крыму местами разогреет до летних +20...+23 °С.

Погода 28 марта

Накануне выходных дожди предполагаются в западных, северных, центральных областях, а также на Харьковщине. В Карпатах осадки в основном будут в виде мокрого снега. Ночью и утром местами возможен туман. Скорость ветра 5 - 10 м/с. Ночью будет +6...+11 °С, днем +14...+21 °С. На западе Украины ночью -1...+4 °С, а днем максимум +7...+12 °С.

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Погода 29 марта

В субботу, по прогнозу Кибальчича, в западной части, а также в Одесской области пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер останется 5 - 10 м/с, но на юго-востоке страны днем местами порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Ночью будет +3...+8 °С, днем +13...+18 °С, а в Крыму местами +19...+23 °С.

Погода 30 марта

В конце недели дожди ожидаются в центральных, южных и северных областях. В западных и восточных регионах будет преобладать погода без осадков. Ветер останется 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем по всей стране будет в пределах +12...+18 °С.

Погода на сегодня - прогноз на 26 марта

В среду, 26 марта, осадки возьмут паузу в Украине, ведь днем практически повсеместно будет погода без существенных дождей.

Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов, на юге - до +19 градусов и только на Черниговщине, Харьковщине, Сумщине будет холоднее, +8...+12 градусов.

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