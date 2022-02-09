Ухудшения погоды стоит ждать в середине следующей недели.

Начало следующей недели в Украине будет без осадков, но потом погода изменится: поднимется сильный ветер и начнутся осадки.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают "Факты".

"В период с 14 по 16 февраля ожидается поле высокого давления, которое будет определять погоду без осадков. А вот 17-18 февраля ожидается быстрое перемещение атмосферных фронтов с северо-запада на юго-восток Украины, они принесут сильный ветер, а также осадки - мокрый снег и дождь", - рассказала она.

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По данным специалиста, температура будет колебаться по ночам от 0 до 6 градусов мороза, днем будет +1°...+7°, а на западе страны, в Одесской области и в Крыму потеплеет до +10°.

Напомним, в ближайшие несколько дней в Украине еще больше потеплеет. Местами температура поднимется до + 9°...+11°. "Плюс" будет как днем, так и ночью. Однако на выходных погода изменится. В субботу почти по всей Украине пройдут дожди, начнется постепенное снижение температуры.

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