Ближайшие несколько дней по всей Украине будет плюсовая температура как днем, так и ночью.

В ближайшие несколько дней в Украине еще больше потеплеет. Местами температура поднимется до +9°...+11°. "Плюс" будет как днем, так и ночью. Однако на выходных погода изменится. В субботу почти по всей Украине пройдут дожди, начнется постепенное снижение температуры.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В четверг, 10 февраля, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, где столбики термометров покажут +11°. В западных областях будет +6°...+7°, на севере Украины - от +3° до +7°, в центральной части ожидается +3°...+6°, а на востоке будет холоднее всего - дне до +4°. На юге Украины градусы распределятся неравномерно. В Запорожской области и в Крыму будет +3°...+4°, а на остальной территории - до +9°.

Небольшие дождики покапают в Волынской, Ривненской и Сумской областях, а на востоке ожидается дождь с мокрым снегом.

В пятницу, 11 февраля, потепление доберется и до востока Украины, где температура поднимется до +5°...+7°. На юге будет преобладать солнечная и практически безоблачная погода, а воздух прогреется до +7°...+10°. В центральной части Украины будет +6°...+9°, небольшая облачность, без осадков. На севере будет пасмурно, пройдут дожди, до +3°...+6°. А на западе столбики термометров покажут +5°...+9°, здесь также местами ожидаются осадки.

На выходных погода в Украине начнет меняться. Уже в субботу, 12 февраля, осадки накроют большинство областей страны. Начнется постепенное снижение температуры. В воскресенье осадки прекратятся, ночные морозы достигнут -3°...-5°, а днем в большинстве областей будет не выше +3°...+4°.

Напомним, ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко предупредила украинцев о нетипичном наступлении весны.

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