Синоптик спрогнозировала "ближайший взрыв тепла" в Украине

14:35, 29 марта 2021
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Долгожданное тепло придет в страну уже на этой неделе.

На этой неделе в Украину придет долгожданное тепло / Фото ua.depositphotos.com
На этой неделе в Украину придет долгожданное тепло / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 30 марта, в Украину придет антициклон Nikole, поэтому существенных осадков не предвидится. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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В западных регионах местами пройдет небольшой дождь, и остатки влажности возможны в Одесской области и в Крыму. В большинстве областей будет преобладать сухая погода.

Ветер завтра в большинстве областей будет ветер южного направления, небольшой или умеренный.

Температура воздуха во вторник будет самой низкой на западе и востоке, днем +6°...+10°, на остальной территории будет теплее, +10°...+14°.

Ближайшей ночью в восточных областях ожидается небольшой мороз.

В Киеве вторник обещает быть сравнительно теплым, около +10°...+12°, без существенных осадков.

"Ближайший "взрыв" тепла придется на 1 апреля, вероятно до +16°...+18°. Однако ближе к выходным воздух посвежеет и станет больше дождей", - говорит синоптик.

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Автор: Елена Пилипчак

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