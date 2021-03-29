Синоптик спрогнозировала "ближайший взрыв тепла" в Украине
Долгожданное тепло придет в страну уже на этой неделе.
Завтра, 30 марта, в Украину придет антициклон Nikole, поэтому существенных осадков не предвидится.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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В западных регионах местами пройдет небольшой дождь, и остатки влажности возможны в Одесской области и в Крыму. В большинстве областей будет преобладать сухая погода.
Ветер завтра в большинстве областей будет ветер южного направления, небольшой или умеренный.
Температура воздуха во вторник будет самой низкой на западе и востоке, днем +6°...+10°, на остальной территории будет теплее, +10°...+14°.
Ближайшей ночью в восточных областях ожидается небольшой мороз.
В Киеве вторник обещает быть сравнительно теплым, около +10°...+12°, без существенных осадков.
"Ближайший "взрыв" тепла придется на 1 апреля, вероятно до +16°...+18°. Однако ближе к выходным воздух посвежеет и станет больше дождей", - говорит синоптик.
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