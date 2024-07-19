Сильных дождей 20 и 21 июля не ожидается.

На выходных во многих областях Украины жары уже не будет, только на юге страны еще разогреет до +36. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, в течение 20-21 июля в западных и северных областях, а также в Винницкой области будет комфортная температура воздуха, в течение дня +25...+29 градусов.

"В южной части ожидается самая высокая температура воздуха, +34...+36 градусов", - сообщила Диденко. Видео дня

На востоке Украины также будет жарко, но не так сильно, +31...+34 градуса.

"В центральной части Украины в значительной степени горячо, но без чрезвычайности, +29...+32, в Днепре с районами - до +34 градусов",- спрогнозировала эксперт по погоде.

Ощутимых дождей на выходных в Укране не ожидается. Только в субботу в Приазовье, а в воскресенье в западных областях - локальные осадки с грозами.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве, по данным Наталки Диденко, в течение выходных предполагается сухая и солнечная погода с температурой воздуха около +28 градусов.

Изменение погоды в Украине

На Украину в ближайшее время будет влиять антициклон из Европы по имени Frederik. Благодаря ему с северо-запада к нам уже начала поступать прохладная и более влажная воздушная масса

"В связи с этим, начиная с 19 июля, постепенно температура воздуха снизится до более комфортных летних показателей", - сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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