На юге сохранится жара до +35°.

В ближайшие дни в Украине будет наблюдаться чередование полей повышенного давления и атмосферных фронтов. Кое-где пройдут кратковременные грозовые дожди, а температура во многих регионах несколько снизится. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

Так, по прогнозам, сегодня утром и днем в Украине, кроме юго-востока, ожидаются кратковременные дожди и грозы. В большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях днем при грозах местами ожидаются шквалы 15-20 м/с. Днем в западных и северных областях температура снизится до комфортных 23-28°, на остальной территории будет жаркая погода 29-34°.

19 июля ожидается погода без осадков, только ночью в юго-восточных областях, днем на Закарпатье и Прикарпатье местами пройдут грозовые дожди.

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20 июля в Украине, кроме юго-восточной части, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура ночью будет опускаться до 12-19°, днем будет 23-29°, только на юге страны воздух прогреется до 33°.

21 июля ночью на востоке и местами на юге страны, днем в Карпатском регионе прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории сохранится погода без осадков. Температура в южной части ночью будет 17-22°, днем ударит жара 30-35°. На остальной территории ночью ожидается 13-19°, а днем столбики термометров покажут 23-29°.

На сегодня, 18 июля, почти по всей Украине объявлено штормовое предупреждение из-за грозы. Также, по данным синоптиков, местами будут шквалы ветра 15-20 м/с. Непогода минует лишь несколько областей на юго-востоке и Крым.

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