В Украине будет преобладать теплая комфортная погода.

В Украину наконец пришло долгожданное тепло. Ближайшие дни также будут теплыми, а на Пасху потеплеет до +24 градусов. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Теплая погода наконец в Украине заняла свое законное место!" - порадовала эксперт.

В дальнейшем, по ее словам, в Украине будет преобладать теплая комфортная погода.

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"На Пасху повсюду будет солнечно, маловетрено с температурой воздуха +20...+24 градуса", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Погода на Пасху - прогноз Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре также прогнозируют, что Пасха в Украине в этом году будет теплой и почти без осадков.

В воскресенье, 20 мая в большинстве регионов страны будет царить сухая погода. Только в Карпатах возможны кратковременные дожди. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"На 20-е число у нас без осадков. Только в Карпатском регионе временами дождь может быть", - отметила она. По ее словам, ночью температура будет колебаться в пределах +5...+11 градусов, а днем воздух прогреется до +17...+23°.

В столице также предполагается ясная и теплая погода. Ночная температура составит +8...+10 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +21...+23°.

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