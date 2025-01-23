В Украине ожидается почти штиль, благодаря которому температура существенно не изменится.

Накануне выходных, 24 января, в Украине ожидается сырая погода с дождем и мокрым снегом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ветер будет вялый, почти штиль, а соответственно и температура останется без существенных изменений.

"24-го января в Украине ночью около нуля, днем +1...+4, на юге +4...+9 градусов", - спрогнозировала эксперт по погоде.

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24 января, по ее данным, в Украине будут туманы.

"В дальнейшем в Украине ожидается повышение температуры воздуха", - сообщила Наталка Диденко.

В Киеве, по ее словам, также будет облачно, сыро, ожидается туман, а также есть вероятность небольших осадков. Днем в столице столбики термометров покажут +1...+3 градуса.

В Украине наблюдается тенденция к повышению температуры воздуха. Об этом ранее сообщала Наталка Диденко.

По ее прогнозу, сегодня днем температура составит от +1 до +4 градусов, а в южных регионах и местами на западе столбики термометров поднимутся до +3...+7 градусов.

По ее прогнозу, +20 в Украине уже не ожидается, но в прогностических моделях до сих пор прослеживается тенденция к мартовскому или почти апрельскому теплу.

Она также добавила, что с 25 по 30 января в Украине прогнозируется потепление до +4...+9 градусов, а на юге ожидается до +7...+13 градусов.

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