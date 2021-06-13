Снижение температуры коснутся западных и северных областей. На остальной территории - до +26°.

Сегодня 13 июня, в некоторых областях Украины температура упадет ниже +20 градусов. По всей стране ожидаются ливневые дожди, местами - с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях температура снизится до +17°...+19° днем. Холоднее всего будет во Львове, Луцке и Ивано-Франковске. В течение дня ожидаются небольшие дожди.

На севере Украины до +20°, повсеместно - ливни и дожди. В Сумах - гроза.

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В центре страны также ожидаются ливни, в Черкасской и Кировоградской областях - грозы. Температура тут поднимется до +25°.

На востоке страны также будет +24°...+25°, в Донецкой области пройдут грозы.

В южных областях - ливни, в Одесской области - грозы. В Крыму - небольшие дождики. Температура до +26°.

Народные приметы на 13 июня

13 июня - Еремея. Если ночь теплая - жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман - к грибному лету. Если дождь идет 13 июня - урожай, по приметам, будет небогатым.

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Автор: Екатерина Лиманская